بداية قاتمة للأسهم الأوروبية في مايو .. انهيار مفاجئ وخسائر حادة

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس في جلسة شهدت خسائر حادة بعد انهيار مفاجئ لفترة وجيزة، بينما أثارت بيانات متشائمة بشأن المصانع الصينية مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.

وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 في المائة موقفا مكاسب استمرت ثلاث جلسات على التوالي، لكن التعاملات كانت محدودة بسبب عطلة البنوك في بريطانيا.

وأظهرت بيانات صدرت في مطلع الأسبوع أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكثر مما كان يخشى في نيسان (أبريل) بعد أن أوقفت عمليات إغلاق واسعة النطاق لاحتواء انتشار جائحة كوفيد - 19 الإنتاج الصناعي وعطلت سلاسل الإمداد.

ودفعت قطاعات مرتبطة بالصين، مثل السيارات والسلع الفاخرة وشركات صناعة الرقائق والصناعات، المؤشر الرئيس للتراجع.

ونزل سهم فيستا لتوربينات الهواء 7.9 في المائة بعدما خفضت توقعاتها لأرباح التشغيل في العام بأكمله بسبب الحرب في أوكرانيا.

وهوى سهم "أدلر جروب" الألمانية للعقارات 29.2 في المائة، مسجلا انخفاضا قياسيا بعد أن أعلنت أن جميع أعضاء مجلس إدارتها عرضوا تقديم استقالاتهم فورا بعد أن رفض مدقق حسابات إعطاء رأي في البيانات المالية للشركة.

وأثر تداول الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح بشدة في مؤشر ستوكس، ففقدت أسهم شركات كبرى جاذبيتها مثل أسهم "مرسيدس بنز" و"باير" للرعاية الصحية و"كونتيننتال" لقطع غيار السيارات و"باسف" للكيماويات.

بينما استقرت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" عند الفتح أمس بعد انتهاء التعاملات المتقلبة في نيسان (أبريل)، مع تركيز المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يتم رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.28 نقطة عند الفتح إلى 32978.49 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على هبوط بواقع 1.32 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 4130.61 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 2.95 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 12331.69 نقطة.

آسيويا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس في تعاملات متقلبة مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع عندما ستكون الأسواق المحلية مغلقة لعطلة رسمية بحثا عن مؤشرات على تشديد السياسة النقدية.

وتراجع مؤشر نيكاي القياسي 0.11 في المائة ليغلق عند 26818.53 نقطة بعد أن فتح على ارتفاع، وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 في المائة ليغلق عند 1898.35 نقطة.

وتراجعت أسعار الأسهم في "وول ستريت" الجمعة متكبدة أكبر خسارة يومية منذ 2020 مع هبوط سهم شركة أمازون بعد إعلان نتائج فصلية ضعيفة، في حين أثار إعلان أكبر زيادة شهرية في معدل التضخم منذ 2005 مخاوف المستثمرين القلقين بالفعل من رفع أسعار الفائدة.

وستغلق أسواق اليابان من الثلاثاء إلى الخميس لعطلة رسمية.

ونزل سهم "طوكيو إلكترون" منتجة معدات الرقائق 1.24 في المائة، كما خسر سهم "أدفانتست" 4.78 في المائة.

وقفز سهم "موراتا" للتصنيع 3.23 في المائة و"فوجيتسو" لإنتاج أجهزة الكمبيوتر 5.03 في المائة بعد أن أعلنتا نتائج إيجابية.

وارتفع سهم "هيتاشي" للتكنولوجيا 6.72 في المائة بعد أن وافقت شركة أمريكية على شراء ذراعها للخدمات اللوجستية.

وارتفعت أسهم 124 شركة على مؤشر نيكاي وتراجعت أسهم 96 شركة.

وفي كوريا الجنوبية، بلغ مؤشر سوق الأوراق المالية الكوري الجنوبي "كوسبي" 2687.45 بانخفاض 7.60 نقطة 0.28 في المائة عند الإغلاق أمس.

بينما مؤشر كوريا الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم "كوسداك" بلغ 901.82 بانخفاض 2.93 نقطة أو 0.32 في المائة عند الإغلاق.

يأتي ذلك في وقت انتقد فيه رجل الأعمال الأمريكي البارز وارين بافيت، أخيرا، "وول ستريت"، في حين أشاد باحتفاظ شركته بيركشير هاثاوي بسيولة نقدية كبيرة بعد شراء أسهم وشركات في آذار (مارس) بلغت قيمتها عشرات المليارات.

وبحسب "رويترز"، أجاب بافيت "91 عاما" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ونائبه تشارلي مانجر "98 عاما" عن أسئلة تلقياها خلال أول اجتماع سنوي غير افتراضي للشركة منذ 2019، أقيم في ساحة بوسط مدينة أوماها في ولاية نبراسكا الأمريكية. وانضم إليهما أيضا نائب الرئيس جريج أبيل، الذي اختير رئيسا تنفيذيا خلفا لبافيت.

جاء الاجتماع بعد أن كشفت شركة بيركشير أنها جمعت أسهما تجاوزت قيمتها 51 مليار دولار في الربع الأول، منها حصة أكبر في شركة شيفرون كورب، في حين توقفت في الوقت الحالي عن عمليات إعادة الشراء، فيما يتعلق بالأسهم التي تمتلكها.

وأعلنت بيركشير أيضا أن الأرباح التشغيلية لم تتغير كثيرا في الربع الأول، إذ تمكن عديد من الشركات من زيادة الإيرادات على الرغم من اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

عبر بافيت في رسالته السنوية للمساهمين في شباط (فبراير) الماضي عن أسفه لقلة فرص الاستثمار.

ودفع ذلك أحد المساهمين إلى سؤاله عما تغير في آذار (مارس) عندما اشترت "بيركشير" 14.6 في المائة من شركة أوكسيدنتال بتروليوم ووافقت على دفع 11.6 مليار دولار لشركة التأمين أليجيني كورب. ورد بافيت بالقول إن الأمر بسيط، موضحا أنه صار مهتما بأوكسيدنتال بعد قراءة تقرير لأحد المحللين وبأليجيني بعد رسالة تلقاها من رئيسها التنفيذي.

وقال "الجنون ينتاب الأسواق، وأحيانا تحصل بيركشير على فرصة للقيام بشيء ما .. ليس لأننا أذكياء .. أعتقد أننا عقلاء".

وانخفضت السيولة النقدية في بيركشير إلى نحو 106 مليارات دولار من نحو 147 مليار دولار خلال الربع الأول، لكن بافيت قال إنه من المهم الاحتفاظ بما يكفي في متناول اليد.

وأضاف "سيكون لدينا دائما كثير من المال .. إنه مثل الأكسجين موجود طوال الوقت، لكن إذا اختفى لبضع دقائق، ينتهي كل شيء". وانتقد بافيت، كما فعل من قبل، "وول ستريت"، قائلا إن سوق الأسهم تشبه أحيانا صالة "مراهنات"، وأضاف "يحدث ذلك استثنائيا منذ عامين .. بتشجيع من وول ستريت".

في حين هناك محاولات لإنعاش أسواق المملكة المتحدة، ففي الجولة الأخيرة من جلد الذات بشأن حال سوق الأسهم في المملكة المتحدة والحي المالي في لندن، يجدر بنا أن نتذكر كلمات الكاتب الأمريكي إتش إل مينكين الذي يقول "لكل مشكلة معقدة هناك إجابة واضحة وبسيطة وخاطئة".

من السهل إلقاء اللوم على بورصة الأسهم والمجادلة - بشكل خاطئ - أنها أصبحت منطقة ركود عالمية. ومن السهل توجيه أصابع الاتهام إلى الأشخاص المسؤولين أو الأمور، التي وراء ذلك، والخروج ببعض الحلول السهلة، لكن المشكلة في هذا النهج أن سوق الأسهم هي أحد أعراض الضائقة الاقتصادية البريطانية، وليست المرض نفسه.

يمكن العثور على التحديات الأساسية، التي تواجه السوق البريطانية على مستوى أعمق بكثير من نظام الإدراج أو أعراف مديري الأصول في البلد، التي تركز على الأرباح بدلا من النمو.

على مدار الـ25 عاما الماضية، انخفض عدد الشركات البريطانية المدرجة في البورصة إلى النصف تقريبا وانخفض عدد الإصدارات الجديدة كل عام نحو ثلاثة أرباع "على الرغم من حدوث انتعاش مرحب به في النشاط في العام الماضي وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فقد جمعت الشركات أموالا في السوق البريطانية في العام الماضي أكثر مما جمعت في الولايات المتحدة".

يتراجع دور المملكة المتحدة على المسرح العالمي مع وجود سوق تناظرية بشكل متزايد وقواعد غير مؤهلة لعصر رقمي، بينما تتسابق الولايات المتحدة والصين من بعيد، وتمثل الأسهم التكنولوجية أقل من 2 في المائة من سوق المملكة المتحدة، مقارنة بنحو 30 في المائة في الولايات المتحدة.

بالطبع، سوق الأسهم ليست غاية في حد ذاتها، إنها نموذج مصغر للتحديات الهيكلية، التي تواجه اقتصاد المملكة المتحدة والحي المالي في لندن في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والجائحة.