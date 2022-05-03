الأفراد يرفعون القروض العقارية بوتيرة قياسية .. زادت 140.4 مليار ريال في 2021

ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية 32.8 في المائة بما يعادل 140.4 مليار ريال خلال 2021 وهي أسرع وتيرة تاريخيا، لتصل إلى مستوى قياسي عند 568.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقابل 428.4 مليار ريال بنهاية 2020.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاءت الزيادة بشكل رئيس من قروض الأفراد التي استحوذت على 93 في المائة من الزيادة في 2021 بواقع 130.6 مليار ريال، فيما الشركات 7 في المائة بـ9.9 مليار ريال.

وارتفعت القروض المقدمة للأفراد 41.4 في المائة خلال 2021، لتبلغ 445.8 مليار ريال بنهاية العام مقابل 315.2 مليار ريال بنهاية 2020.

بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات 8.7 في المائة لتبلغ 123 مليار ريال بنهاية 2021 مقابل 113.2 مليار ريال بنهاية 2020.

وتعزى الطفرة الكبيرة في القروض العقارية إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الذي يستهدف خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 130 ألفا تسكن منازلها.

وتضاعفت القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية للشركات والأفراد بنهاية 2021 بنحو عشر مرات خلال 12 عاما، حيث كانت 53.75 مليار ريال بنهاية 2009، بزيادة قيمتها 515.1 مليار ريال خلال الفترة، شكل 2020 و2021 نحو 53 في المائة من الزيادة خلال الفترة بواقع 271.5 مليار ريال.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية بنهاية الربع الرابع 2021، بنحو 6.6 في المائة "35.4 مليار ريال"، بعد أن كانت 533.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

جاء ذلك بدعم ارتفاع القروض المقدمة للأفراد، التي ارتفعت 8 في المائة "33.2 مليار ريال"، حيث كانت 412.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2021.

بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات 1.9 في المائة "2.3 مليار ريال"، حيث كانت 120.85 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2021.

وتتوزع القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 78 في المائة للأفراد، مقابل 22 في المائة منها مقدمة للشركات.



وحدة التقارير الاقتصادية