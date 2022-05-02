الاتحاد الأوروبي يبحث قرار حظر النفط الروسي الأربعاء القادم

تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحها بشأن أحدث جولة من العقوبات ضد روسيا يوم الأربعاء على الأكثر، حسبما أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية في بروكسل.

ويمكن أن يشمل الاقتراح الخاص بالحزمة السادسة من العقوبات، بين أمور أخرى، حظرا للنفط الروسي والمزيد من الإجراءات العقابية ضد أفراد وشركات روسية.

وأفاد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأنه من المتوقع إضافة أكبر بنك في روسيا "سبيربنك" إلى قائمة البنوك الخاضعة للعقوبات.

كما يمكن أن تشمل العقوبات الجديدة تقييد التعاون النووي المدني.

وعلى سبيل المثال، كانت سلوفاكيا تشتري عناصر الوقود النووي من روسيا لمفاعلاتها النووية حتى وقت قريب.

ولم تتضح بعد الشروط التي يمكن أن توافق بناء عليها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط الروسية، مثل المجر، على حظر واردات النفط من روسيا.

ومن بين البدائل المحتملة التي تبحثها الدول الأعضاء استثناءات للحظر أو إتاحة فترة انتقالية طويلة، قد تمتد حتى نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.