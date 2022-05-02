مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين تهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23.3 دولار أو ثلاثة في المائة إلى 103.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1236 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.41 دولار أو 3.2 في المائة إلى 101.28 دولار للبرميل وفقا لرويترز.

وأُغلقت الأسواق في اليابان وبريطانيا والهند وجنوب شرق آسيا في عطلات رسمية اليوم.

وتراجعت الأسعار بعد نشر الصين بيانات يوم السبت أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.

وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأحد أنها رفعت مؤقتا حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات وتفريغ الخزانات.

وحذرت شركة النفط الحكومية يوم السبت من كارثة بيئية قد تحدث في الميناء.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في أواخر أبريل حالة القوة القاهرة في الميناء وحذرت من أن موجة مؤلمة من الإغلاقات قد بدأت تضرب منشآتها بسبب المواجهة السياسية.