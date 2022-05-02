الفيفا يفرض عقوبات على السنغال ونيجيريا والكونغو

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامات مالية كبيرة على السنغال ونيجيريا والكونغو بجانب خوض مباراة بدون جمهور بسبب مخالفات خلال تصفيات كأس العالم 2022. وذكر الفيفا أن السنغال عوقبت بغرامة مالية قيمتها 180 ألف دولار بسبب عدة مخالفات خلال مباراتها أمام مصر في 29 مارس والتي انتهت بفوز السنغال 3/1 بضربات الجزاء الترجيحية.

وتحدثت لجنة الانضباط بالفيفا عن "فشل في تطبيق قواعد السلامة المعمول بها وفشل في ضمان تطبيق القانون والنظام في الاستاد واقتحام أرضية الملعب وإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية واستخدم أشعة الليزر واستخدام وسائل مختلفة لنقل رسائل لا تناسب الأحداث الرياضية ورفع لافتة مسيئة". وجرى استهداف النجم محمد صلاح خلال المباراة بلافتات مسيئة كما جرى استهدافه بأشعة الليزر من المدرجات خلال ضربات الجزاء الترجيحية.

كذلك جرى تغريم نيجيريا 150 ألف دولار بسبب اقتحام أرضية الملعب وإلقاء المقذوفات خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع غانا 1/1 في 29 مارس. بينما جرى تغريم الكونغو 120 ألف دولار بسبب مخالفات خلال المباراة أمام المغرب في 25 مارس لالفشل في تنظيمها بشكل مناسب. وكذلك كانت تشيلي وكولومبيا والسلفادور والهندوراس من بين المنتخبات التي عوقبت بغرامات مالية وحظر على حضور الجماهير بسبب مخالفات مختلفة خلال التصفيات.