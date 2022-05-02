3 شركات عقارية كبرى في الإمارات تقبل الدفع بالعملات المشفرة

بدأت شركات تطوير عقارية واستشارات في الإمارات، قبول المدفوعات بالعملات المشفرة، بالتزامن مع إعلان شركات عالمية قبول هذا النوع من المدفوعات.

ووفق ما نشرته "الرؤية" الإماراتية اليوم، يشهد تبني العملات المشفرة زخما كبيرا في الإمارات، بالتزامن مع نمو الاقتصاد الرقمي، والزيادة المطردة لتقنيات الـ "بلوك تشين"، كما تعد الإمارات مركزا عالميا للتقنيات المالية.

وأعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري، أنه أصبح بإمكان عملائها الآن دفع إيجاراتهم ورسوم الخدمات ومشترياتهم العقارية، باستخدام العملات المشفرة، بعد شراكة حصرية مع شركة "هايفن"، وهي منصة للعملات الرقمية.

وقالت شركة "هايفن"، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل حلول لشراء العقارات بالعلامات المشفرة من مطور رئيسي في الإماراتـ وأوضحت "هذا هو أكبر تغيير في قطاع العقارات في الإمارات، منذ الإعلان عن مشروع جزيرة النخلة جميرا، وعملنا مع شركة نخيل، يعزز من مكانتنا الريادية في السوق".

وكشفت "داماك"، أنها ستبدأ في قبول بيتكوين وإيثيريوم كمدفوعات لشراء العقارات. وكانت "سمانا" قالت، إنها بدأت قبول التعامل بعملة "دوج كوين"، كإحدى خيارات الدفع لمشروعها في قرية جميرا، مضيفة أن استخدام العملة المشفرة في المعاملات العقارية يسهم في جذب المستثمرين الدوليين.