"دايملر" تعتزم بيع حافلات مدن كهربائية بالكامل في أوروبا

يعتزم قسم الحافلات في شركة "دايملر تراك" الألمانية بيع حافلات مدن تعمل بالكهرباء بالكامل في أوروبا بحلول عام 2030، كما ستقدم مركبات محايدة للكربون في جميع الفئات في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وقال تيل أوبرفوردر، رئيس قسم الحافلات في الشركة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قبيل فعالية للتنقل الكهربي في مدينة مانهايم الألمانية: "نركز استثماراتنا على قطاع حافلات المدن التي تعمل بالكهرباء بالكامل في أوروبا بحلول نهاية هذا العقد".

وفي عام 2018 أطلقت "دايملر تراك" حافلة مدينة تعمل بالكهرباء بالكامل "إي سيتارو".

وقال أوبرفوردر إنه راضٍ عن طرح النموذج، ويوجد الآن أكثر من 600 حافلة من هذا الطراز على الطرق الأوروبية.

وباع قسم الحافلات 18736 حافلة العام الماضي، إلا أن الشركة لم تكشف عن حصة الحافلات الكهربائية التي باعتها.

وبوجه عام، لا تزال نسبة الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بدلا من محركات الاحتراق منخفضة. ووفقا لاتحاد شركات النقل الألمانية، بلغ عدد الحافلات الكهربائية في ألمانيا الخريف الماضي 1200 حافلة من بين 35 ألف حافلة على الطرق.

وأكد أوبرفوردر أنه لا يكفي تصنيع طراز واحد من الحافلات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتغيير البنية التحتية أيضا، وقال: "يجب أيضا تكييف المستودعات، والتفكير في سبل شحن الحافلات، وكذلك ورش التصليح".

وأوضح أوبرفوردر أن شركته لا تقدم لذلك مجرد حافلات، بل حزمة كاملة من النظام الكهربي.

ولا تزال "دايملر تراك" تطور المزيد من المركبات ذات محركات الاحتراق التقليدية، بما في ذلك الحافلات.

وبحسب بيانات أوبرفوردر، فإن حافلات المدن هو القسم الذي يتمتع بأكبر معدلات نمو في مجال التنقل الكهربي.