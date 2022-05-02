اقتران الزهرة والمشتري .. مشهد لن يتكرر حتى 2039

أكد علماء فلك رؤية اثنين من ألمع الكواكب في النظام الشمسي وهما يتصادمان تقريبا، حيث كان كوكبا الزهرة والمشتري على بعد ملايين الأميال، لكن من الأرض يبدوان قريبين من الاصطدام.وبحسب الـ"بي بي سي" يحدث هذا الاقتران الكوكبي سنويا، لكن هذا العام بدا أقرب بكثير من المعتاد. ولن يحدث المشهد نفسه مرة أخرى حتى في 2039.تشرح عالمة الفضاء ورئيسة مراقبي النجوم في جمعية علم الفلك الشعبي لوسي جرين "إنه أمر مثير للغاية لعلماء الفلك وهي حقا فرصة رائعة للناس للخروج وإلقاء نظرة". يحدث الاقتران عندما يظهر كوكبان بالقرب من بعضهما بعضا أو حتى يتلامسان في سماء الليل. في الأيام التي سبقت السبت الماضي، كان كوكبا الزهرة والمشتري يلتقيان تدريجيا في السماء.يبعد المدار الفعلي للكواكب نحو 430 مليون ميل، لكن المحاذاة الظاهرة من الأرض توهم الناظر بأنهما يتلامسان.كان وقت الذروة لرؤيتهما السبت الماضي بتوقيت بريطانيا الصيفي. وبقيا مرئيين أمس وفي الأيام المقبلة، بينما تتحرك الكواكب ببطء.قبل الفجر هو الأفضل لرؤيتهما، مع النظر شرقا قبل شروق الشمس. ستكون الكواكب منخفضة في السماء، وقريبة من الأفق، وستحجب التلال والمباني الرؤية. تقول جرين "إذا استطعت، فابحث عن مكان مرتفع وابحث عن بقعتين ساطعتين مبهرتين بالقرب من بعضهما بعضا".وتوضح، "سيختلف الكوكبان من جهة اللمعان. الزهرة أكثر إشراقا من كوكب المشتري، لذا سيبدو ساطعا بشكل مذهل عندما تراه. وسيكون المشتري أكثر خفوتا، نحو سدس سطوع كوكب الزهرة".