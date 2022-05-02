التقى وزير المالية محمد الجدعان في مقر الوزارة بوزير المالية والإيرادات الباكستاني الدكتور مفتاح إسماعيل، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس وزراء باكستان إلى المملكة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحضور عدد من المسؤولين من وزارة المالية السعودية والجانب الباكستاني.
وزير المالية يلتقي نظيره الباكستاني ويبحث معه تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية
التقى وزير المالية محمد الجدعان في مقر الوزارة بوزير المالية والإيرادات الباكستاني الدكتور مفتاح إسماعيل، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس وزراء باكستان إلى المملكة .
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