الهند .. جبل نفايات مشتعل يحول حياة سكان أحياء فقيرة إلى جحيم

منذ وقت طويل، اعتاد برامود - وهو أحد سكان حي فقير محاذ لبهالاسوا، حيث مكب نفايات لنيودلهي - على الرائحة الكريهة والغازات السامة ودرجات الحرارة المرتفعة ولا مبالاة السلطات، لكنه لم يتوقع يوما أن يعيش الجحيم الذي نجم هذا الأسبوع عن احتراق جبل القمامة.

ووفقا لـ"الفرنسية"، يقول برامود "35 عاما" من شارع مجاور لبهالاسوا في شمال دلهي، "إن الحريق على بعد مئات الأمتار من منزلي، هائل إلى درجة أنني اعتقدت أن جلدنا يحترق حرفيا".

وأضاف "رأيت كثيرا من الأمور في حياتي، لكن أمام المكب المشتعل، شعرت بالرعب، لم أر مثل هذه الحرائق إلا في الأخبار على التلفزيون".

حول الحريق الكارثي الذي اندلع بسرعة جبل القمامة الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترا إلى جحيم حقيقي، مضيئا السماء في الليل وباعثا دخانا أسود كثيفا.

ويشير لالو ماثيو منسق مشروع مؤسسة "ديبتي" لتعليم الأطفال في الحي، في حديث صحافي، إلى أن نوافذ المبنى ذابت حرفيا.

ويوضح أنه في الأوقات العادية تدخل كميات كبيرة من الملوثات إلى الصفوف، "ليس صحيا للأطفال أن يمضوا وقتا هنا".

وحول بهالاسوا، يعيش آلاف الأشخاص هم أفقر الفقراء، فروا من البؤس في المناطق الريفية إلى مدن كبيرة بحثا عن فرص عمل. وتكسب عائلات لقمة عيشها من خلال البحث في مكب النفايات على أمل العثور فيها على أغراض يمكن بيعها مقابل مبالغ زهيدة.

وتقول زارينا خاتون "31 عاما" التي تعمل في مدرسة قريبة من المكب "كل أفراد عائلتي تقريبا يعانون مشكلات ربو أو صعوبات تنفسية"، مضيفة "لا شيء يتغير بالنسبة إلينا". من جانبها، تؤكد رينا وهي تاجرة تعيش قرب بهالاسوا، أن "كل عام، يشتعل المكب والحكومة لا تفعل شيئا".

واندلعت ثلاثة حرائق أخرى في أقل من شهر في أكبر مكب في العاصمة هو مطمر غازيبور الذي يبلغ ارتفاعه 65 مترا.

ويقول براديب كهانديلوال الرئيس السابق لهيئة إدارة النفايات في دلهي "إن هذه الحرائق تسببها على الأرجح درجات حرارة قياسية تقارب حاليا 46 درجة مئوية، ما يسرع تحلل النفايات العضوية".

ويشرح أن "الطقس الجاف والحار ينتج كمية زائدة من غاز الميثان في مواقع المكبات ما يتسبب في مثل هذه الحرائق".

منذ آذار (مارس)، تشهد المدينة درجات حرارة أعلى من معدلاتها السنوية. وسجلت دلهي درجة حرارة قصوى بلغت 40.1 درجة مئوية في آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى حرارة يسجل في هذا الشهر في العاصمة منذ 1946.

ويؤكد العلماء أنه بسبب التغير المناخي، باتت موجات الحر أكثر تواترا وأكثر شدة أيضا. وتفتقر دلهي - التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليونا - إلى البنى التحتية الحديثة لمعالجة 12 ألف طن من النفايات تنتجها يوميا. وبحسب خبراء التخطيط المدني، فإن الوضع في بهالاسوا يعكس مشكلات تواجهها مناطق في كل أنحاء الهند، حيث وتيرة تطور البنى التحتية أبطأ من تلك التي شهدتها المدن.

والطموحات والوعود الانتخابية التي يطلقها السياسيون لا تعني شيئا لعدد من الهنود الذين اعتادوا على عدم تحقيق أي من المشاريع المفيدة التي يتم الإعلان عنها، خصوصا بشأن بهالاسوا.

جالسا بين الأبقار والكلاب الضالة قرب المكب، يقول سونو كومار "30 عاما" وهو بائع بيض، "إن الحكومات لا تهتم، كل أولئك الذين يعيشون هنا ليس لديهم مكان آخر للذهاب إليه".