كوريا الجنوبية تسجل أبطأ نمو للصادرات خلال 14 شهرا

أظهرت بيانات وزارة التجارة في كوريا الجنوبية أمس نمو الصادرات بأبطأ وتيرة لها منذ 14 شهرا في نيسان (أبريل)، مع اتساع العجز التجاري في الوقت الذي تقلصت فيه الشحنات المتجهة إلى الصين، كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى زيادة واردات البلاد.

وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات أن الصادرات نمت 12.6 في المائة عن العام السابق إلى 57.69 مليار دولار وهي الأبطأ منذ شباط (فبراير) 2021. وكانت أقل من توقعات استطلاع بأن يسجل النمو 14.5 في المائة، وكانت أبطأ من 18.2 في المائة تم تسجيلها في آذار (مارس).

وتعد بيانات التجارة الشهرية لكوريا الجنوبية، وهي أول بيانات يتم إصدارها بين الاقتصادات المصدرة الرئيسة، رائدة في التجارة العالمية.

وتضررت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، جراء سياسات بكين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، مع الإغلاق الذي أصاب الإنتاج الصناعي وعطل سلاسل التوريد.

وعلى الرغم من زيادة العوامل الغامضة، مثل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق المدن الرئيسة في الصين، قاد الأداء الجيد في قطاعات أشباه الموصلات والبتروكيماويات والحديد والصلب زيادة صادرات البلاد.

ومن بين 15 قطاعا رئيسا للتصدير، سجلت قطاعات أشباه الموصلات والبتروكيماويات والحديد والصلب والمشتقات البترولية وأجهزة الكمبيوتر ومنتجات الصحة الحيوية أرقاما قياسية في التصدير في أبريل، وسط استمرار زيادة معظم الصادرات ما عدا قطع الغيار للسفن والسيارات.

وبلغ حجم العجز في الميزان التجاري 2.66 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وبحسب المنطقة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا واليابان، إضافة إلى دول أمريكيا اللاتينية والهند.

وبلغ حجم الصادرات المتراكمة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 230.6 مليار دولار، ليتجاوز حاجز 200 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.

وبالنسبة إلى الصادرات إلى روسيا وأوكرانيا، فقد انخفضت 70.5 في المائة و84.9 في المائة على التوالي، كما انخفضت الصادرات إلى الصين 3.4 في المائة بسبب إغلاق بعض مدنها.

من ناحية أخرى، ارتفع حجم الواردات بدرجة حادة، حيث ارتفع حجم الواردات إلى 60.35 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة 18.6 في المائة.

ويعزى السبب إلى الزيادة الحادة في أسعار الوقود على مستوى العالم.

وقد زادت قيمة الواردات من الوقود، وعلى رأسها النفط الخام والغاز والفحم، إلى 14.81 مليار دولار، أي ضعف الحجم المسجل في أبريل من العام الماضي، وهو 7.72 مليار دولار.

ومع زيادة الصادرات، زاد حجم السلع الوسيطة المستوردة، وسط ارتفاع أسعار المواد الخام.

وقد سجل الميزان التجاري عجزا في مارس أيضا بقيمة 140 مليون دولار، على الرغم من تحقيق أعلى حجم للصادرات على أساس شهري، بسبب أزمة ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية "شهدت اليابان، التي لها هيكل صناعي شبيه بكوريا، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تستوردان الطاقة بصورة كبيرة، عجزا في ميزانها التجاري أيضا، بسبب زيادة قيمة الواردات".

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الانتقالية الرئاسية أمس "إن حكومة الرئيس القادم يون سيوك-يول ملتزمة بتعزيز صناعة الفضاء من أجل النمو المستقبلي للبلاد، حيث تعهد بتقديم الدعم للشركات العاملة في قطاع الطيران والفضاء الجوي".

وناقش آن تشول-سو تعهدات يون لصناعة الفضاء مع مسؤولي الشركة والباحثين خلال زيارته شركة كوريا للصناعات الفضائية، وهي الشركة الوحيدة المصنعة للطائرات في كوريا الجنوبية، في ساتشون في إقليم كيونج سانج الجنوبي.

وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، قال آن "يلتزم يون بمبدأ تنفيذ تعهداته الانتخابية لتصبح على رأس أولويات جدول الأعمال الحكومي".

وأضاف "بمجرد إطلاق الحكومة الجديدة، سنراجع ونقود خطط إنشاء تجمع لصناعات الفضاء ووكالة لقطاع الفضاء الجوي".

ويشير مصطلح تجمع صناعات الفضاء إلى منطقة تضم مؤسسات البحث والتعليم والشركات والمرافق ذات الصلة، لتعزيز تطوير الأعمال الفضائية والتعاون مع الشركات ذات الصلة.

وذكر آن أن الحكومة القادمة ستقدم الدعم بشأن الضرائب وعمليات الاختبار وتدريب القوى العاملة، حتى تتمكن المنطقة من جذب الشركات ذات الصلة بالأقمار الاصطناعية والقذائف.