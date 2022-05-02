الاقتصاد السعودي ينمو 9.6 % في الربع الأول .. أسرع وتيرة في 11 عاما

نما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 9.6 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تقديرات حكومية رسمية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول الأفضل خلال 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2011.

كما يعد النمو المسجل في الربع الأول 2022 رابع نمو فصلي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".

ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.4 في المائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط، وهو الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المائة في الربع الثالث 2011، إذ ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري.

في حين نما القطاع غير النفطي 3.7 في المائة، كما ارتفع القطاع الحكومي 2.4 في المائة.

وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي 2.2 في المائة، مقارنة بالربع الرابع 2021، وذلك نتيجة نمو القطاع النفطي 2.9 في المائة، ونمو القطاع غير النفطي 2.5 في المائة، بينما انخفض الحكومي 0.9 في المائة.

وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي نسبته 7.4 في المائة العام الجاري، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 7.6 في المائة هذا العام، والبنك الدولي 7 في المائة.



التقديرات السريعة

والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي "ربع سنوي" هي عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها من قبل الهيئة العامة للإحصاء خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

والأنشطة النفطية تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير. والأنشطة الحكومية: تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة.

أما الأنشطة غير النفطية فتشمل كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.



ماذا يعني الناتج المحلي؟

ويعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد، وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.

ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.

ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.



وحدة التقارير الاقتصادية