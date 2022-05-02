ألمانيا تحذر مواطنيها من أزمة: احتفظوا بمخزونات طوارئ في المنازل

نصحت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية، المواطنين بالاحتفاظ بمخزونات تحسبا لحدوث أزمة.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة أمس، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، "فكروا على سبيل المثال في وقوع هجمات سيبرانية على بنى تحتية حيوية".

وفي إشارة إلى قائمة نشرها المكتب الاتحادي للحماية المدنية تتعلق بهذا الأمر، قالت فيزر، "إذا انقطع التيار الكهربائي فعليا لفترة أطول أو تم تقييد الحياة اليومية بطريقة مختلفة، فإن من المنطقي في هذه الحالة وجود مخزون طوارئ في المنازل".

في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة على أهمية الحماية المدنية التي أعطتها "أولوية عليا"، مضيفة "علينا هنا أن نواكب العصر لكي نتغلب على الأزمات المتعددة كالجوائح وتداعيات المناخ وأخطار الحروب".

وبحسب "الألمانية"، طالبت فيزر بمراجعة ما هي تدابير الحماية الضرورية؟ مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القضايا التقنية وحسب "بل أيضا على مخزونات المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد الإسعافات الطبية".

وأوضحت فيزر، أن ألمانيا بها 299 مأوى حماية فضلا عن وجود أماكن أخرى يجري استخدامها بشكل مختلف اليوم "وسيكون من المنطقي أن نعيد تنشيط بعض منها".

من جهته، ذكر أولاف شولتس المستشار الألماني أن الزيادة الملحوظة في النفقات الدفاعية لن تؤدي إلى تغير في مسار الحكومة في المجالات الاجتماعية.

وخلال تجمع لاتحاد النقابات الألمانية بمناسبة يوم العمال في مدينة دوسلدورف في غرب ألمانيا، قال شولتس أمس، "وإذا كنا سننفق الآن مزيدا من الأموال على الأمن والدفاع لأننا مضطرون إلى ذلك نظرا لهذا العدوان، فإن الأمر التالي سيظل ساريا أيضا وهو أننا لن نوقف أحد مشاريعنا التي نطلقها من أجل مجتمع أكثر عدلا ومن أجل مجتمع تضامني في هذا البلد".

وقد تطرق شولتس في خطابه مرارا إلى الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأضاف شولتس أنه تم خلال الأسبوع الماضي مناقشة قانون لواحد من أهم المشاريع التي ستعمل على تعزيز التماسك في المجتمع، "فنحن سنرفع الحد الأدنى للأجور الذي كافحنا من أجله إلى 12 يورو"، مشيرا إلى أن أكثر من ستة ملايين مواطن سيتقاضون مزيدا من الأموال.

وذكر شولتس أنه سيجري العمل على مواصلة تطوير الحد الأدنى للأجور بشكل منتظم. وقال إنه "يجب أن يتمكن كل فرد من العيش بما يتقاضاه من عمله الشاق".

وشدد شولتس على ضرورة أن يكون هناك وضوح في نهاية الحياة العملية حول وجود معاشات مستقرة ومستوى ثابت للمعاشات التقاعدية "وسنفعل ذلك أيضا".

وتحدث شولتس عن أمثلة أخرى للمشاريع الاجتماعية ومنها زيادة معاشات العجز والتأمين الأساسي للأطفال و"العلاوة الفورية"، إضافة إلى التوسع في بناء المساكن.

إلى ذلك، ناشدت رابطة شركات صناعة الآلات والأنظمة "في دي إم أيه" في ألمانيا الحكومة الألمانية الضغط من أجل استئناف محادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند.

وقال رئيس قسم التجارة الخارجية في الرابطة، أولريش أكرمان، أمس، إن الهند هي "سوق كبيرة للنمو في آسيا، كما أنها لم تكن حتى الآن موضع تركيز كبير من جانب السياسة الألمانية والأوروبية".

وأعربت هيلدجارد مولر رئيسة رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية، عن اعتقادها بضرورة استغلال المحادثات الحكومية اليوم لحث الهند على فتح السوق، كما طالبت بتكثيف التعاون في مجالي المواد الخام والطاقة.

في حين أشارت تقديرات الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية "بي دي آي" إلى أن الموقف المحايد للهند من الحرب الروسية في أوكرانيا يصعب التعاون السياسي والاقتصادي مع ألمانيا.

وقال فولفجانج نيدرمارك عضو مجلس الرئاسة التنفيذية للرابطة، تعليقا على جلسة المشاورات بين حكومتي الهند وألمانيا المزمع عقدها في برلين اليوم إن "الغرب يجب أن يضع في حسبانه أن الهند لن تكون محسوبة على أي معسكر في ظل نظام عالمي تتزايد فيه الثنائية القطبية".

وأضاف نيدرمارك أنه في ظل المنافسة المتعلقة بنظام السوق مع الصين يجب على ألمانيا وأوروبا أن تنوع علاقاتها الاقتصادية الدولية بالضبط كما تفعل الهند وطالب ألمانيا وأوروبا بتخفيض اعتمادهما على روسيا في الوقت الراهن "وهذا الأمر يسري على واردات الطاقة الأوروبية وكذلك على التعاون العسكري الروسي - الهندي".

وأعرب نيدرمارك عن اعتقاده بضرورة التقارب بين الهند والاتحاد الأوروبي من أجل إبرام اتفاقية لتحرير التجارة "فالشركات الأوروبية تنتظر بيئة استثمار آمنة ورسوما جمركية متدنية. ويجب أن يصبح استيراد المكونات للتصنيع أقل تكلفة حتى تظل الهند جذابة كموقع استثماري".

وفي إطار النسخة السادسة من المشاورات بين الحكومتين الألمانية والهندية اليوم، سيعقد المستشار الألماني أولاف شولتس لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتبادل وجهات النظر، كما سيحضران الجلسة الكاملة لممثلي الوزارات. كما سيعقدان لقاء مع ممثلي القطاع الاقتصادي.