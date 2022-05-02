شركات بريطانية مدرجة في البورصة تحذر من ارتفاع التكاليف .. يضر بالأرباح

حذر عدد كبير من الشركات البريطانية المدرجة في البورصة من أن ارتفاع التكاليف قد يضر بالأرباح، وذلك وفقا لما أظهره تقرير جديد.

وذكرت وكالة "أيه بي ميديا" البريطانية أن عددا متزايدا من الشركات أصدر تحذيرات بشأن الأرباح لحاملي الأسهم والمتعاملين، وذلك من أجل تخفيف حدة عدم تحقيق نتائج مماثلة للتوقعات.

وحذرت 43 في المائة من الشركات المدرجة من أن الأرباح ستكون أقل من التوقعات، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار السلع والطاقة.

وهذا مقارنة بـ27 في المائة فقط من الشركات، التي توقعت انخفاض الأرباح خلال آخر ثلاثة أشهر من 2021.

وأسهمت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة مثل الغاز الطبيعي، الذي حذر البنك الدولي من أن سعره قد يرتفع بأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين.

ودفعت المخاوف بشأن الاقتصاد الشركات لتعديل توقعاتها لكي تأخذ في الحسبان ارتفاع التضخم والارتفاع المتوقع لأسعار السلع.

كما استمر ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال نيسان (أبريل) الجاري، للشهر التاسع على التوالي، رغم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

وكشف استطلاع أجرته جمعية البناء الوطنية في بريطانيا أن أسعار المساكن ارتفعت في نيسان (أبريل) 0.3 في المائة، في أطول سلسلة ارتفاع في الأسعار منذ 2016، ليرتفع متوسط سعر المسكن في بريطانيا إلى سعر قياسي يبلغ 267 ألفا و620 جنيها استرلينيا "335 ألف دولار".

وتمثل هذه القيمة زيادة 12.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بنقص المنازل المعروضة للبيع وزيادة الطلب على المنازل التي تبعد عن المراكز العمرانية في ظل جائحة كورونا.

وحذرت جمعية البناء الوطنية من أن تزايد الضغوط على القدرة الإنفاقية للمستهلك مع ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاما، ستؤدي بشكل شبه مؤكد إلى تراجع الزخم على شراء المنازل.

وقال روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في الجمعية، "لا نزال نتوقع تباطؤ سوق الإسكان خلال الأرباع السنوية المقبلة"، مبينا أنه "من المؤكد أن الضغوط على دخل الأسر ستتزايد".