وزارة الثقافة تنظم فعالية "طرف الهدب" في عيد الفطر

أنهت وزارة الثقافة كافة استعداداتها لتنظيم فعالية "طرف الهدب"، ضمن برنامج احتفالات العيد 2022، في مطل وادي حنيفة في حي البديعة بالرياض، وذلك في الفترة من 2 إلى 6 شوال الموافق 3 إلى 7 مايو، متضمنة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية الموجهة لكافة شرائح المجتمع، تجمع بين الحرف السعودية، والفنون الغنائية والمسرحية والاستعراضية، وفنون الطهي، بجانب حضور فريد للقهوة السعودية.

وتستقبل الفعالية، زوارها يوميا من 5 عصرا وحتى 1 صباحا، في 6 مناطق على مساحة 13,500 متر مربع، تم تصميمها لتكون رحلة إبداعية متكاملة تمزج أصالة الماضي بتطور الحاضر في قالب مبتكر، وتحت 6 عناوين "حرفة، سواريه، جورميه، المطل، مديد، بيتزاريا"، ينضوي تحت كل عنوان قسم من أقسام الفعالية، بما يحتويه من أنشطة وفعاليات خاصة به منها تجارب أطعمة عالمية وعروض ثقافية ترفيهية، إضافة إلى عدد من الأعمال الفنية ومشاركة أجنحة تسوق محلية.

وتهدف "الثقافة" من تنظيم هذه الفعالية، لتقديم محتوى رصين لأهالي وزوّار الرياض، خلال عيد الفطر، لإثراء حياة المجتمع وخلق منصات داعمة للمحتوى الثقافي السعودي، تنطلق عبرها المواهب المحلية لتقديم إبداعاتها، ويجد فيها أفراد المجتمع أجواء ممتعة، تمتزج فيها الثقافة بالإبداع والهوية الوطنية الأصيلة.