المركزي الأوروبي : رفع الفائدة في يوليو احتمال قائم ولكنه غير مرجح

صرح لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن القيام برفع الفائدة في يوليو احتمال قائم، ولكنه ليس مرجحا.

وقال بحسب "بلومبيرج" اليوم، إنه "لا يوجد سبب يمنع عدم حدوث إنهاء لعمليات شراء الأصول الصافية في يوليو".

وأضاف، معدلات الفائدة سترتفع بعد ذلك، وقد يحدث هذا في أشهر أو أسابيع أو أيام، ربما في يوليو، لكن هذا لا يعني أنه أمر مرجح".

وفي ظل التضخم القياسي المرتفع في منطقة اليورو، يضغط صناع السياسات من أجل قيام المركزي برفع الفائدة للمرة الأولى منذ عقد، في يوليو.

وقال لويس دي جويندوس، "إن أية قرارات ستعتمد على البيانات وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة، التي ستصدر في يونيو".

ورغم أنه فضل عدم استباق التوقعات، فقد أقر بأنه من الملحوظ بالفعل حدوث "تراجع كبير في النمو".

وبشأن توقعات التضخم، قال "حتى الآن، لم نشهد زيادات في الأجور قد تعرض التضخم المستهدف عند 2 % للخطر على المدى المتوسط".