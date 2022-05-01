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أخبار اقتصادية- عالمية

قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها .. 629 مليون دولار

قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها .. 629 مليون دولار

"الاقتصادية" من الرياض

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية اليوم، إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، عند 629 مليون دولار في أبريل.

وأضاف أسامة ربيع في بيان، أن إيرادات القناة في أبريل 2022، زادت 13.6 في المائة مقارنة مع أبريل 2021، حين بلغت 553.6 مليون دولار.

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