وارين بافيت منتقدا «وول ستريت»: الجنون ينتاب الأسواق

انتقد رجل الأعمال الأمريكي البارز وارين بافيت، أمس، "وول ستريت"، في حين أشاد باحتفاظ شركته بيركشير هاثاوي بسيولة نقدية كبيرة بعد شراء أسهم وشركات في آذار (مارس) بلغت قيمتها عشرات المليارات.وبحسب "رويترز"، أجاب بافيت (91 عاما) رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ونائبه تشارلي مانجر (98 عاما) عن أسئلة تلقياها خلال أول اجتماع سنوي غير افتراضي للشركة منذ 2019، أقيم في ساحة بوسط مدينة أوماها في ولاية نبراسكا الأمريكية. وانضم إليهما أيضا نائب الرئيس جريج أبيل الذي اختير رئيسا تنفيذيا خلفا لبافيت.جاء الاجتماع بعد أن كشفت شركة بيركشير أنها جمعت أسهما تجاوزت قيمتها 51 مليار دولار في الربع الأول، منها حصة أكبر في شركة شيفرون كورب، في حين توقفت في الوقت الحالي عن عمليات إعادة الشراء فيما يتعلق بالأسهم التي تمتلكها.وأعلنت بيركشير أيضا أن الأرباح التشغيلية لم تتغير كثيرا في الربع الأول، إذ تمكن عديد من الشركات من زيادة الإيرادات على الرغم من اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.عبر بافيت في رسالته السنوية للمساهمين في شباط (فبراير) الماضي عن أسفه لقلة فرص الاستثمار.ودفع ذلك أحد المساهمين إلى سؤاله عما تغير في آذار (مارس) عندما اشترت بيركشير 14.6 في المائة من شركة أوكسيدنتال بتروليوم ووافقت على دفع 11.6 مليار دولار لشركة التأمين أليجيني كورب. ورد بافيت بالقول إن الأمر بسيط، موضحا أنه صار مهتما بأوكسيدنتال بعد قراءة تقرير لأحد المحللين وبأليجيني بعد رسالة تلقاها من رئيسها التنفيذي.وقال "الجنون ينتاب الأسواق، وأحيانا تحصل بيركشير على فرصة للقيام بشيء ما .. ليس لأننا أذكياء .. أعتقد أننا عقلاء".وانخفضت السيولة النقدية في بيركشير إلى نحو 106 مليارات دولار من نحو 147 مليار دولار خلال الربع الأول، لكن بافيت قال إنه من المهم الاحتفاظ بما يكفي في متناول اليد.وأضاف "سيكون لدينا دائما كثير من المال .. إنه مثل الأكسجين موجود طوال الوقت، لكن إذا اختفى لبضع دقائق، ينتهي كل شيء". وانتقد بافيت، كما فعل من قبل، "وول ستريت"، قائلا إن سوق الأسهم تشبه أحيانا صالة "مراهنات". وأضاف "يحدث ذلك استثنائيا منذ عامين .. بتشجيع من وول ستريت".وأعلنت الشركة عن انخفاض أرباح الربع الأول، لكن الأرباح التشغيلية ظلت مستقرة إلى حد ما.وذكرت بيركشير هاثاوي أن صافي أرباحها في الربع الأول المنسوبة إلى المساهمين انخفض إلى 5.46 مليار دولار أو 3702 دولار لكل سهم من الفئة (أ) من 11.71 مليار دولار أو 7638 دولارا لكل سهم من الفئة (أ) في العام السابق.وبلغت خسائر الاستثمار والمشتقات للربع الأخير 1.58 مليار دولار مقارنة بمكاسب بلغت 4.69 مليار دولار في العام السابق، بحسب "الألمانية".وشمل ذلك خسائر بلغت نحو 771 مليون دولار في الربع الأول من 2022 ومكاسب بلغت نحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من 2021.