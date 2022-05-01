ريال مدريد .. العملاق الأبيض

واصل العملاق ريال مدريد حصد الألقاب بعد أن حقق لقبه الـ35 في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه إسبانيول ضمن المرحلة الـ34، ليدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي التاريخ، المدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.وسجل البرازيلي رودريجو ثنائية (33 و43)، أسينسيو (55) والبديل الفرنسي المتألق كريم بنزيما (81) أهداف المباراة.وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادرا على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده إلى 81 نقطة، وبات على بعد 18 من برشلونة الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق إلى 15 نقطة.واستعاد ريال مدريد اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح جاره أتلتيكو بعد أن حققه في 2020 بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.وبات ريال مدريد "الأبيض" أول فريق يحسم اللقب قبل أربع مراحل من نهاية الموسم منذ 1990 عندما حقق هو نفسه هذا الإنجاز.وسبق لأنشيلوتي أن توج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان (2004)، الإنجليزي مع تشيلسي (2010)، الفرنسي مع باريس سان جرمان (2013) والألماني مع بايرن ميونخ (2017)، علما بأنه في فترة توليه الأولى لريال مدريد (2013 - 2015) لم يحقق لقب "لا ليجا"، لكنه أحرز معه دوري الأبطال 2014.