«عيدكم في حيكم» .. فعاليات حية ومتنوعة في حدائق الرياض

لإضفاء طابع من البهجة والسرور، تطلق أمانة منطقة الرياض فعالية "عيدكم في حيكم" في عدد من أحياء العاصمة.

وتأتي الفعالية ضمن حزمة من الفعاليات المتنوعة المزمع تنظيمها خلال أيام عيد الفطر المبارك للعام الحالي، الهادفة إلى إضفاء طابع من البهجة والسرور في مختلف أرجاء العاصمة، وبما يتماشى مع مستهدفاتها التي تسعى من خلالها إلى تعزيز مشاركة السكان في الأنشطة والبرامج المجتمعية، ولجعل المجتمع نابضا بالحيوية. وتتضمن خطط أمانة الرياض تنظيم فعالية "عيدكم في حيكم"، التي ستقام في ثماني حدائق عامة، هي حدائق الأمير عبدالعزيز بن عياف، محمد القاسم، عكاظ، حي لبن، الدوح، الزهور، النهضة، الربيع الشرقي، إلى جانب فعالية "معايدة الأهالي" بالشراكة مع لجان التنمية الاجتماعية، في حدائق حي الفلاح، وأرض حي النهضة، وجامع القفاري، وممشى تلال الموسى، وحديقة تلال الرياض، وحديقة المروج.

وتشمل إقامة فعاليات ترفيهية متنوعة في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، وساحة الدوح للاحتفالات، ومتنزه الملك عبدالله بحي الملز، وحديقة المعالم، وحديقة مناخ الملك عبدالعزيز، والساحة الرياضية بحي النخيل، إضافة إلى معايدة الأطفال في مصليات العيد، وتحديدا في مصلى الفريان للعيد، ومصلى ديراب، وجامع الشيخ إبراهيم المسلم، وجامع الراجحي، وجامع النافع.

وتحتوي خطط أمانة الرياض على احتفالات للأهالي ضمن نطاق بلديتي عرقة والحاير، إلى جانب معايدة المرضى بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية، وهي مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك سلمان، والأمير محمد بن عبدالعزيز، وقوى الأمن، والإمام عبدالرحمن الفيصل، والنقاهة.