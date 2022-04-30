بألوان البهجة والفرح .. الألعاب النارية تضيء سماء المملكة أول أيام العيد

تضيء الألعاب النارية بوهجها وألوانها جميع مناطق المملكة، مساء أول أيام عيد الفطر، ضمن برنامج الهيئة العامة للترفيه لعيد هذا العام.

وتنطلق الألعاب النارية في سماء مدن المملكة ومناطقها، لتعلن بدء احتفالات العيد لنشر الأفراح والوهج عند التاسعة من مساء أول أيام العيد في جميع مدن المملكة، عدا جدة التي ستتصاعد فيها الألعاب النارية عند التاسعة والنصف من مساء اليوم نفسه.

وتتيح الهيئة العامة للترفيه لمواطني المملكة ومقيميها وزوارها إمكانية الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في الرياض من خلال منطقة بوليفارد رياض سيتي، كما توفر لأهالي القصيم مشاهدتها في متنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة، إضافة إلى إطلاق مجموعة من الألعاب النارية الأخرى في الواجهة البحرية بالخبر، وجدة آرت بروميناد، وشارع الملك عبدالعزيز في جدة.

أما في المدينة المنورة، فيمكن مشاهدة الألعاب النارية بالحضور إلى حديقة الملك فهد المركزية، بينما يستمتع أهالي أبها بمنظرها البهيج في حديقة السد، وأهل الباحة في متنزه الأمير حسام، وأهل نجران في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وتتخذ الألعاب النارية في منطقة جازان من ممشى الشاطئ مقرا لاستقبال جمهورها، فيما يقع مقر التجمع لها في حائل بممشى المغواة، وفي عرعر بالحديقة المواجهة لعرعر مول، وفي مدينة سكاكا بممشى الربوة، وفي تبوك بحديقة تبوك المركزية، وحديقة الورود.

ودعت الهيئة العامة للترفيه، الجميع، إلى زيارة منصة "عيشها" للاطلاع على تفاصيل فعاليات برنامج احتفالات العيد 2022.