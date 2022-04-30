وسط أزمة الغاز الأوروبية .. "كونكورد بلو" تعتزم إنشاء محطات هيدروجين

تعتزم شركة "كونكورد بلو إنيرجي" لتكنولوجيا تحويل النفايات إلى هيدروجين إلى استثمار نحو 600 مليون دولار للتوسع في ألمانيا، التي تخطو خطى سريعة نحو استبادل الطاقة المتجددة بالغاز الروسي وتحقيق أهداف تغير المناخ.

وقال تشارلي تانهويسر، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة، التي لها مقران رئيسان في مدينتي لوس أنجلوس الأمريكية، ودوسلدورف الألمانية، تهدف إلى بناء خمس محطات طاقة في المنطقة الصناعية بشمال غرب ألمانيا.

وبحسب البيانات، ستبلغ قدرة المحطات مجتمعة 23400 طن من الهيدروجين الأخضر- وهو ما يكفي لتشغيل 3200 شاحنة هيدروجين بمسافة سنوية تبلغ 100 ألف كيلومتر، وفقا لـ"بلومبيرج" للأنباء.

ذكر تانهويسر أن المستثمرين، رغم ذلك، لا يزالون حذرين بشأن استثمارات الهيدروجين، وقال: "معظم المستثمرين الماليين لا يرغبون في الاستثمار إلا بعد أن تكون لدينا اتفاقيات لبيع الهيدروجين في مكانه يريد المشترون المحتملون منا بناء المصانع أولا".

وتتلقى شركة "كونكورد بلو" استشارات من شركة "بيريتون أدفايسوري"، ومقرها فرانكفورت، بشأن زيادة رأس المال، ويبدو أن وضع منتجي الهيدروجين في طريقه إلى التحسن، حيث قال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني الشهر الماضي إن الهيدروجين النظيف ينظر إليه على أنه حجر زاوية في تحول ألمانيا إلى الطاقة الخضراء.

وتعهد نظام تقاعد موظفي البلدية في ولاية ميشيجان بالفعل بالمساهمة بنصف الأموال، التي يخطط "كونكورد بلو" لجمعها.

وقال تانهويسر إن المستثمرين يمكنهم تحقيق معدل عائد داخلي يبلغ نحو 20 في المائة بالنظر إلى تكاليف الإنتاج المتوقعة، بما في ذلك إهلاك المصنع، التي تقل عن 3.50 يورو "3.68 دولار" لكل كيلوجرام من الهيدروجين.

وقال محللون من "بلومبيرج نيو إنيرجي فاينانس" في مذكرة حديثة إن أسعار الهيدروجين الأخضر عادة ما تكون أعلى بكثير من ذلك.

وتوضح "كونكورد بلو" أن العناية الواجبة من عدة شركات تدقيق أظهرت أن تكنولوجيا الشركة متفوقة في تحويل أي نوع من النفايات إلى هيدروجين مع انبعاثات قليلة أو معدومة، وهي عملية تسمى بالانحلال الحراري.

وجهزت الشركة تسعة مصانع على نطاق أصغر في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وقامت في الأخيرة ببناء مصنع بالتعاون مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للأسلحة في موقع الشركة في أويجو.