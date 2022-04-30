مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 856 سلة غذائية رمضانية في مدينة ماسينياه بجمهورية تشاد

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 856 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في قرى علي دينار، انقدرة، مولاد، كاباو، كديديس بمدينة ماسينياه في جمهورية تشاد، استفاد منها 5.184 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .

يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 14.046 سلة غذائية في ولايات أبشا، ودوربالي، وماسينياه، وأنجمينا، يستفيد منها أكثر من 84 ألف فرد.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم .

