مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في الحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال المدة من 13 حتى 19 أبريل 2022م، ضخ 367.500 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 367.500 لتر من المياه الصحية للخزانات ، وتنفيذ 38 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

