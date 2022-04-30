وكالة مكافحة غسيل الأموال الهندية تصادر 726 مليون دولار من شركة "شاومي"

أعلنت وكالة مكافحة غسيل الأموال الهندية اليوم أنها صادرت 55.51 مليار روبيه (726 مليون دولار) من وحدة محلية تابعة لشركة شاومي للهواتف المحمولة، لخرق القوانين الهندية الخاصة بالصرف الأجنبي الهندية، بحسب بلومبرج.

وقالت مديرية الأنفاذ في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم إن المال صودر من الحسابات المصرفية لشركة شاومي تكنولوجي الهند بموجب بنود قانون إدارة الصرف الأجنبي.

ولم ترد شاومي على الفور على طلب بالتعقيب.

وتستحوذ شاومي على أكثر من خمس سوق الهواتف الذكية في الهند فيما يتعلق بحجم الشحنات، ما يجعلها الأكبر.