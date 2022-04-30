الصين: تشديد إجراءات مكافحة كوفيد مع بدء عطلة لخمسة أيام

أعلن مسؤولون صينيون السبت تشديد إجراءات الحد من انتشار كوفيد-19 في بكين عبر تكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس ومنع الرواد من تناول الوجبات داخل المطاعم، مع بدء عطلة عيد العمال التي خيّم عليها ارتفاع أعداد الإصابات في العاصمة.

وتعد العطلة التي تستمر خمسة أيام، من أكثر الفترات التي يكثر فيها السفر. لكن من المرجح أن يلزم الناس منازلهم بسبب أسوأ عودة للفيروس منذ بدايات انتشاره.

وفي مواجهة متحورة الفيروس أوميكرون، تمسّك المسؤولون الصينيون باستراتيجية "صفر كوفيد" وتصدوا لبؤر إصابات من خلال الاختبارات الجماعية وتدابير الإغلاق.

ورغم ارتفاع التكلفة الاقتصادية والاستياء الشعبي، أعلنت بكين أنها ستوسع نطاق الإغلاق ليشمل أماكن عامة بعد العطلة.

اعتبارا من الأول من مايو وحتى الرابع منه سيمنع تناول الوجبات في المطاعم التي سيقتصر عملها على خدمة توصيل الطعام، وفق ما أعلن مسؤول التجارة المحلية دينغ جيانهوا في مؤتمر صحافي عقده السبت.

كذلك أعلنت السلطات أنها هيّأت إلى الآن أربعة آلاف سرير في مستشفيات ميدانية تستخدم عادة لعلاج المصابين بكوفيد ممن عوارض مرضهم طفيفة أو معدومة، وأنها بصدد تسريع إقامة مراكز عزل ذات قدرة استيعابية أكبر.

واعتبارا من الخامس من مايو، سيتعين على المواطنين إبراز نتيجة فحص كوفيد سلبية أجريت خلال الأسبوع الماضي لدخول جميع أنواع الأماكن العامة ولركوب وسائل النقل العام، بحسب مذكرة نشرت على صفحة سلطة المدينة على موقع ويتشات وفقا لفرانس برس.

وبالنسبة لأنشطة مثل الفعاليات الرياضية ومجموعات السفر، سيتعين على المشاركين إبراز اختبار كوفيد سلبي أجري في غضون 48 ساعة، إلى جانب شهادة تطعيم كامل بحسب القواعد الجديدة.

وسجلت الصين أكثر من 10700 إصابة محلية بكوفيد السبت، من بينها حالات غير مترافقة بأعراض، غالبيتها في شنغهاي المركز الاقتصادي.

وتفرض المدينة الكبرى الواقعة شرقا تدابير إغلاق منذ شهر بعد أن أصبحت بؤرة لتفشي الفيروس. وسجلت السبت أكثر من 10100 حالة إصابة أي نصف ما سجلته في وقت سابق هذا الشهر.

في بكين سجلت 54 حالة إصابة وفق اللجنة الوطنية للصحة.

وستكون فحوص كوفيد في العاصمة مجانية اعتبارا من الثلاثاء.

