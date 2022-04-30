المركز الوطني للاستطلاعات : 60 % من المواطنين يقضون العيد مع عائلاتهم الصغيرة

أوضح المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن 60 % سيقضون صباح العيد مع العائلة الصغيرة الوالدين والزوجة والأبناء والأخوة والاخوات.

وأوضح استطلاع رأي حول مع من سيقضي المواطنون صباح العيد، شارك فيه 1027 شخص، أن 35 % في تجمع مع العائلة الكبيرة، و 3 %سينامون بعد صلاة العيد مباشرة كي لايتأثر برنامج نومهم، و 2 % في العمل.

وفيما يخص كيف سيحتفل المواطنين بالعيد، أكد 80 % أنهم سيجتمعون في إستراحة أو مزرعة، مع عدد من الأقارب و 14% سيشاركون في الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة في مدينتهم، و 3 % سيشاركون في فعالية العيد في مدن أخرى، فيما يفضل 3% السفر خارج المملكة.