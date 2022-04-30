الرئيس الصيني يتعهد بتعميق إصلاحات الأسواق المالية والتنمية الصحية لرأس المال

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى بذل الجهود لتنظيم وتوجيه التنمية الصحية لرأس المال في الصين وفقا للقانون، وإفساح المجال للدور الإيجابي لرأس المال كعامل إنتاج مهم.

وأدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام جلسة دراسة جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأوضحت بلومبرج أن الرئيس الصيني تعهد أيضا بتعميق الإصلاحات في سوق المال لإعطاء مساحة أكبر لتنمية أنواع مختلفة من رأس المال.

كما أكد شي موقف بكين من الحيلولة دون توسع غير منظم لرأس المال، وعلى التزام الحيطة في مواجهة المخاطر المالية.

ودعا المسؤولين إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد في مجال رأس المال واتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التربح التي تقف وراءها استخدام القوة.

وتأتي تعليقات الرئيس الصيني عقب تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مؤخرا بتقديم مزيد من التحفيز لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.