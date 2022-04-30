حصة السيارات الكهربائية المستأجرة في أوروبا صغيرة جدا .. أقل من 1 %

لا تزال حصة السيارات الكهربائية المستأجرة في أوروبا صغيرة جدا بحسب منصة مقارنة الأسعار الألمانية لتأجير السيارات "بيليجر ميتفاجن". وقالت المنصة اليوم "الحصة في جميع الحجوزات بلغت 0.22 %".

وخلال الـ 12 شهر الماضية حجز العملاء عبر المنصة سيارات كهربائية لمدد بلغ إجماليها 2500 يوم فقط. وقال المتحدث باسم المنصة فريدر بيشتل "الأفضلية للمركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي حيث إنها متاحة بشكل متزايد من مقدمي الخدمة وطرق التزود بالوقود مألوفة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أنه في أمريكا وإسبانيا وألمانيا توجد الآن مجموعة رائعة من السيارات المستأجرة التي تعمل بالبطاريات. ومع ذلك فهي عادة ما تكون أكثر تكلفة ولا يرغب العديد من المصطافين في البحث عن محطات الشحن وتحمل أوقات الشحن الطويلة.

وبحسب البيانات فإن الطلب في مايوركا لا يزال الأعلى حيث تم بذل جهود كبيرة في جزر البليار لتوسيع البنية التحتية للشحن مثل إنشاء أماكن وقوف للسيارات المحجوزة في الوجهات السياحية الجذابة حيث قد تُشحن السيارات الكهربائية مجانا.

وفي فورمينترا هناك حد لعدد السيارات في الجزيرة باستثناء السيارات الكهربائية. وبحسب منصة "هوليدو" للبحث عن شقق مخصصة للعطلات "تقدم 0.3 % فقط من أماكن الإقامة لقضاء العطلات في جميع أنحاء أوروبا خيارات لشحن السيارات الكهربائية".