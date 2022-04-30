أكبر حرائق غابات في أمريكا تخرج عن السيطرة

فشل رجال الإطفاء في ولاية نيو مكسيكو اليوم في السيطرة على أكبر حريق غابات في أمريكا والمحتدم بشكل خطير بالقرب من سلسلة من القرى الجبلية. ويقول علماء إن الحريق هو الأكثر تدميرا. واستعد آلاف الأشخاص في وادي مورا على بعد 64 كيلومترا شمال شرقي سانتا في للإخلاء.

وقال مسؤولو الإطفاء إن من المتوقع أن تهب رياح من الجنوب اليوم مما يدفع الحرائق صوب قرى مثل مورا وكذلك لاس فيجاس التي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة. وقال خبير الإطفاء ستيوارت تيرنر إن الجفاف الشديد المستمر منذ 20 عاما حول الجبال والوديان التي تكسوها الغابات إلى صندوق بارود.