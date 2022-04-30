ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر السلام، اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الباكستاني، اجتماعاً رحب ولي العهد في بدايته بدولة رئيس وزراء باكستان في المملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بهذه الزيارة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبحث آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات.

كما جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

