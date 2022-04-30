«هيئة المسرح» تقدم «أميرة الرماد» و«لبنى» في الرياض والمدينة المنورة

تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية عرضا مسرحيا بعنوان "أميرة الرماد" في قاعة المؤتمرات "القاعة الزرقاء" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، ابتداء من السادس من أيار (مايو) إلى السبت 14 أيار (مايو) 2022، وذلك على مدار تسعة أيام متواصلة، وحضورها متاح للجميع من خلال التسجيل عبر الموقع.وتروي المسرحية حكاية "سندس" الأميرة التي تعيش مع زوجة أبيها "منيرة" وإخوتها "نوف ومشاعل" اللاتي يعاملنها بتعال ويشعرن تجاهها بالغيرة، واكتشفت "سندس" مسابقة تقربها لشغفها عالم "السرعة والسيارات" لتدخل عندها المسرحية في أجواء مشوقة بإطار موسيقي كوميدي.كما تنظم "هيئة المسرح" مسرحية "لبنى" على مدى سبعة أيام متتالية بداية من الخامس من أيار (مايو) إلى الأربعاء 11 أيار (مايو) 2022 في المركز الثقافي في المدينة المنورة.وتحكي المسرحية خيال الطفلة "لبنى" التي تسكن القرية الحزينة أحادية اللون التي صورتها لوحة في مرسم والدها.وتسارع لبنى متجهة إلى القرية لتستنكر تسليم أهل القرية وإذعانهم للشرير دبور.