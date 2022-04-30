موسم جدة ينطلق من «آرت بروميناد» بالألعاب النارية والدرونز

تستقبل منطقة "جدة آرت بروميناد" إحدى المناطق الرئيسة التسع في موسم جدة 2022، زوارها في الثاني من أيار (مايو) مع أول أيام عيد الفطر المبارك، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، في حفل الافتتاح الذي يعد الأضخم على مستوى مواسم المملكة.وتحتضن منطقة "جدة آرت بروميناد" عديدا من الفعاليات المنوعة طوال الموسم، وذلك على طول 1.2 كيلومتر على شاطئ البحر الأحمر، منها عروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستزين وتنير سماء جدة على مدى 60 يوما متتابعة، كما ستشهد المنطقة عددا من العروض المتجولة، ومسارح للعروض الحية المتنوعة. وتضم "جدة آرت بروميناد" التي تقع على الواجهة البحرية في جدة برجا للاستكشاف يصل طوله إلى 80 مترا، يمنح زوار المنطقة فرصة مشاهدة جدة من زاوية جديدة ومميزة، كما تحتضن المنطقة أكثر من 95 متجرا ومطعما ومقهى، لتتيح للزائر فرصة التمتع بتجربة أشهى المأكولات المتنوعة.كما تتوافر منطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، ليستمتعوا بأجمل اللحظات مع أسرهم وكثير من العروض والفعاليات المصاحبة.