«الحوامة» تحيي عادات الزمن الجميل وتبهج أحياء الرياض

في حنين وعودة لإحياء الموروثات وعادات الزمن الجميل في أوقات الأعياد ولياليها، يستعد عدد من الأحياء في العاصمة الرياض لإحياء موروث "الحوامة" بمشاركة الأطفال وأسرهم.وتعد "الحوامة" من الفعاليات الشعبية المتعارف عليها في منطقة نجد، حيث يجول من خلالها الأطفال شوارع القرى لأخذ عيدياتهم، منشدين الأهازيج التي من أبرزها "عطوني عيدي عادت عليكم .. جعل الفقر ما يدخل عليكم".وتأتي هذه الفعالية التي تشرف عليها أمانة الرياض لإحياء هذا الموروث العريق، الذي ينشر الفرح والبهجة بين الأطفال بقدوم العيد، ويعمق أواصر المحبة والتآلف بين الأهالي. ورصدت "الاقتصادية" استعدادات عدد من الإحياء في العاصمة الرياض لإقامة الفعالية الذي سيتخللها بعض الفعاليات الترفيهية والمورثات الشعبية.ووفقا للمشرفين على هذه الفعاليات، فإن أمانة الرياض حريصة على إحياء موروث "الحوامة" لما له من تاريخ عريق في منطقة نجد، وهو من العادات الحميدة التي كانت لدى الأجداد، إذ يعزز من الترابط فيما بين أفراد المجتمع وينشر المحبة ويدخل السرور والبهجة في نفوس الأطفال".وتأتي فعالية "الحوامة" ضمن برنامج احتفالات موسم عيد الفطر المبارك الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض، وبمشاركة عدد من الجهات الرسمية والأهلية.