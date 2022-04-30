قائمة نصف نهائي الأبطال بـ 2.6 مليار

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالي لمرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، حيث بلغت القيمة السوقية للقائمة الأفضل 672 مليون يورو "2658436431 ريالا" وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني العالمي والمختص في انتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.وأسفرت جولة الذهاب في المربع الذهبي للمسابقة القارية عن فوز مانشستر سيتي الإنجليزي 4 /3 على ضيفه ريال مدريد الإسباني، في حين تغلب ليفربول الإنجليزي 2 /0 على ضيفه فياريال الإسباني. وكان ليفربول الذي توج باللقب ست مرات آخرها في 2019، صاحب التمثيل الأكبر في القائمة الأفضل بسبع لاعبين، هم: البرازيلي أليسون بيكر "60 مليون يورو"، الأسكتلندي أندرو روبرتسون "65 مليونا"، الهولندي فيرجيل فان دايك "55 مليونا"، الفرنسي إبراهيما كوناتي "30 مليونا"، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد "80 مليونا"، والإسباني تياجو ألكانتارا "22 مليونا"، والسنغالي ساديو ماني "80 مليونا".كما شهدت القائمة غياب العربيين محمد صلاح ورياض محرز، في حين اختار الـ"يويفا" ألكانتارا الأفضل في المرحلة من البطولة.كما ضمت القائمة فيل فودين "90 مليون يورو"، برناردو سيلفا "75 مليونا"، كيفن دي بروين "90 مليونا" من مانشستر سيتي الإنجليزي، إضافة للفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني "25 مليونا".ومن المقرر أن يلتقي فياريال مع ضيفه ليفربول الثلاثاء المقبل على ملعب "لا سيراميكا" في جولة الإياب، في حين يستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" الأربعاء المقبل.وينتظر إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب "دو فرانس" في ضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس في الـ28 من أيار (مايو) المقبل.