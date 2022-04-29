القبض على 5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة باكستانية ومرافقيها أثناء وجودهم في المسجد النبوي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (5) أشخاص من الجنسية الباكستانية، اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها من الجنسية الباكستانية أثناء وجودهم في ساحة المسجد النبوي، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة لتنافي فعلهم مع قدسية المكان وتأثيره في سلامة الزوار والمصلين.

