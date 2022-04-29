3 مبادرات وحملتان تقدمها وكالة الخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي بشؤون الحرمين لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

تولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغا خلال العام وخصوصا في شهر رمضان المبارك، وعكفت على تقديم أفضل الخدمات وأسهلها لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وذلك وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

كما تقدم الوكالة العديد من الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن هذه الخدمات: خدمة العربات المجانية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المطاف، وكذلك في المسعى الأول، وإرشاد وتوعية كبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام وساحاته، واستقبال كبار السن غير الناطقين باللغة العربية ووضع أساور برقم الجوال.

ونفذت العديد من المبادرات والحملات لهذه الفئة الغالية على قلوبنا ومنها: مبادرة توفير عيادة في صحن المطاف تحت: مبادرة طوافكم آمن لتقديم الخدمات الإسعافية، ومبادرة " تطوع " للعمل التطوعي، ومبادرة " اجتماعي " للخدمات الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، وحملة خدمة معتمرينا شرفا لمنسوبينا، وحملة خدمة الحاج والمعتمر وسام فخر لنا.

