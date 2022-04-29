"شل" تشتري "سول إنيرجي باور" مقابل 1.55 مليار دولار

وافقت شركة شل البريطانية الهولندية، بحسب بيان، على شراء شركة سول إنيرجي باور الخاصة للطاقة الشمسية ومعها مجموعة شركات سبرنج إنيرجي الهندية للطاقة المتجددة، مقابل 1.55 مليار دولار من شركة الاستثمار المالي أكتيس، وفقا لبلومبرج.

تورد سبرنج إنيرجي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لشركات توزيع الكهرباء في الهند.

ومن المتوقع إبرام اتفاق في وقت لاحق من 2022.

