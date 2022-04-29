الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة متأثرة ببيانات فصلية ضعيفة لأمازون

قاد المؤشر ناسداك موجة انخفاض للمؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بدء التعاملات اليوم بعد بيانات فصلية مخيبة للتوقعات لشركة أمازون دفعت المؤشر الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا نحو أسوأ أداء شهري منذ 2008.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 129.4 نقطة أو 0.38 في المائة ليبدأ تعاملاته عند 33787.01 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 33.7 نقطة أو 0.79 في المائة ليبدأ تداولاته عند 4253.75 نقطة.

ووفقا لرويترز نزل المؤشر ناسداك المجمع 161.1 نقطة أو 1.25 في المائة إلى 12710.416 نقطة عند بدء التعاملات.