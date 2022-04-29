فرض رسوم على التغريدات .. فكرة ايلون ماسك لزيادة عائدات تويتر

قالت 3 مصادر مطلعة، إن إيلون ماسك قال للبنوك التي وافقت على المساعدة في تمويل صفقة استحواذه على تويتر البالغة 44 مليار دولار، إن بمقدوره تقليص نفقات مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركة، لخفض التكلفة وأن يتوصل لطرق جديدة للحصول على دخل من التغريدات.

وأضافت أنه قدم مقترحاته للمقرضين لدى محاولته تأمين مبلغ الاستحواذ عبر القروض بعد أيام من تقديمه العرض لتويتر في 14 أبريل، وشكل تقديم ايلون ماسك للالتزامات المصرفية في 21 أبريل أمرا حاسما في قبول مجلس إدارة تويتر للعرض الذي وصفه بأنه "الأفضل والنهائي".

وتعين على أغنى رجل في العالم، إقناع البنوك بأن تويتر يمكنها أن تحقق ما يكفي من التدفقات النقدية لسداد أقساط وفوائد الدين الذي يسعى للحصول عليه، وفي النهاية تمكن من تأمين قروض تبلغ 13 مليار دولار بضمان تويتر وأخرى تبلغ 12.5 مليار دولار بضمان أسهمه في تسلا، ووافق على دفع باقي قيمة الصفقة من ماله الخاص.

وقالت المصادر إن المقترحات شكلت رؤيته أكثر من كونها التزامات قاطعة، وإن حجم خفض النفقات الذي سيسعى له بمجرد امتلاكه لتويتر لا يزال غير معروف، وأشارت المصادر إلى أن الخطة لم تتضمن الكثير من التفاصيل.

وذكرت "بلومبيرج" أمس، أن ايلون ماسك ذكر تحديدا مسألة خفض الوظائف في إطار مقترحاته للبنوك، ولم يتخذ قرارا بشأن تسريح موظفين قبل أن يتولى زمام ملكية الشركة هذا العام، ومضى قدما في أمر الاستحواذ دون أن تكون لديه إمكانية للوصول لتفاصيل سرية بشأن أداء الشركة المالي وعدد موظفيها.

وأضافت المصادر، أنه يعتزم استحداث أدوات جديدة لتنمية العائدات لضمان سبل جديدة لجني المال، من تغريدات تحتوي على معلومات مهمة أو تنتشر على نطاق واسع، ومن بين الأفكار التي طرحها فرض رسوم عندما يريد موقع إلكتروني اقتباس تغريدة أو نقلها بعد أن نشرها أفراد أو مؤسسات معروفة.