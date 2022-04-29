بسبب إغلاقات الصين .. أبل قد تخسر 8 مليارات دولار

حذرت شركة أبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات من احتمال تعرضها لخسائر في الأرباح تتراوح ما بين 4 إلى 8 مليارات دولار خلال الربع الحالي بسبب إجراءات الإغلاق في الصين للسيطرة على الجائحة وأيضا مشكلات سلاسل التوريد.

ونقلت "بلومبيرج" عن أبل قولها خلال مؤتمر هاتفي إن قيود الصين في الأسابيع الأخيرة ستلقي بظلالها على الربع السنوي الذي ينتهي في يونيو المقبل. وأثارت هذه التوقعات مخاوف من أن مشكلات سلاسل التوريد ستستمر بالتأثير على صناعة التكنولوجيا عالميا في أعقاب التعافي قصير الأجل من الجائحة.

وكانت شركات عديدة تعمل في التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وتكساس إنسترومانت أعربت مخاوفها من أن قيود الصين ستؤثر على المبيعات وتعرقل تصنيع بعض الأجهزة الإلكترونية المهمة مثل جهاز الألعاب أيبوكس على سبيل المثال.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل "نقص الرقائق الإلكترونية والحرب في أوكرانيا تؤثر على أنشطة الشركة فنحن لسنا محصنين ضد هذه التحديات ولكن لدينا ثقة كبيرة في فرقنا ومنتجاتنا وخدماتنا واستراتيجيتنا".

وتراجعت أسهم أبل بنسبة 6.2% لتصل إلى 153.50 دولار في ختام التعاملات أمس بعد اعلان هذه التوقعات.

وكانت أبل أعلنت أمس أن أرباحها ومبيعاتها في الربع الثاني تجاوزت توقعات المحللين مدعومة بالطلب القوي على أجهزة أيفون وخدماتها الرقمية ومعلنة عن إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 90 مليار دولار.

وقالت إن المبيعات خلال تلك الفترة ارتفعت بنسبة 8.6 % لتصل إلى 97.3 مليار دولار وهو رقم قياسي ربع سنوي دون عطلات. وكان محللون يتوقعون أن تبلغ المبيعات في المتوسط 94 مليار دولار.

وبلغت الأرباح 1.52 دولار للسهم مقارنة مع 1.42 دولار كانت متوقعة ما ساهم في ارتفاع سهم الشركة في ختام التعاملات. وحقق السهم مكاسب كبيرة بلغت 3.9 % في أواخر التداول.