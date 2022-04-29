أرباح "أسترازينيكا" في الربع الأول تفوق التوقعات بسبب الطلب على أدوية السرطان

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية أن أرباح الربع الأول فاقت التوقعات بفضل تزايد الطلب على علاج السرطان وعلاجات أخرى.

وأفادت "بلومبيرج" بارتفاع العائدات على سهم أسترازينيكا بعد خصم بعض التكاليف إلى 1.89 دولار.

وذكرت الشركة أن المحللين الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن تصل العائدات على السهم إلى 1.70 دولار.

وارتفعت مبيعات أسترازينيكا إلى 11.4 مليار دولار فيما كانت التوقعات تشير إلى أنها ستصل إلى 11 مليار دولار.

وكررت توقعاتها بأن عائداتها سترتفع خلال 2022 بنسبة 20 % وأن أرباحها سترتفع بعد خصم بعض العناصر إلى 25 % أو أكثر.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم إقامة مركز جديد للأبحاث والتطوير في كامبريدج بولاية ماساشوسيتس الأمريكية.