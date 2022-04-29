النفط يواصل مكاسبه مع تغلب مخاوف الإمدادات على إجراءات الإغلاق في الصين

صعدت أسعار النفط لليوم الرابع مع تغلب المخاوف من اضطراب إمدادات روسيا على تأثير قيود الإغلاق في الصين أكبر مستورد للخام في العالم والتي تلقي بظلالها على الطلب.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 0.8 % إلى 108.47 دولار للبرميل بعد صعودها 2.1 % الجلسة السابقة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 0.5 % إلى 105.91 دولار للبرميل بعد زيادة 3.3 % أمس.

ويتجه الخامان لإنهاء الأسبوع على ارتفاع وتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي بدعم من زيادة احتمالات انضمام ألمانيا لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي في حظر نفط روسيا. لكن الأسعار ما زالت متقلبة إذ لم تبد الصين أي مؤشر لتخفيف إجراءات الإغلاق برغم تأثيرها على اقتصادها وسلاسل الإمداد العالمية.

وفيما يتعلق بالإمدادات قالت 6 مصادر في تكتل أوبك+ لمنتجي النفط لرويترز أمس إن التكتل سيلتزم على الأرجح بالاتفاق الراهن للإنتاج وسيتفق على زيادة صغيرة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو حزيران في اجتماعه الذي يعقد في الخامس من مايو.