أسهم أوروبا تصعد بدعم من نتائج أرباح في نهاية معاملات أبريل المتقلبة

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم بدعم من نتائج أرباح قوية وارتفاع أسهم التعدين والتكنولوجيا، مما عزز الشهية للمخاطرة في نهاية شهر متقلب سادته مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 % ليقلص خسائره الشهرية إلى 1.1 %.
وارتفع قطاع شركات التعدين 1.9 % وجاء في صدارة القطاعات الصاعدة في حين زادت أسهم قطاع التكنولوجيا 1.7 % بعد صعود نظيراتها الأمريكية مساء.
وقفز سهم شركة بروسس الهولندية لاستثمارات التكنولوجيا التي تملك حصة كبيرة في تينسنت الصينية 8.3 % بعد تقرير ذكر أن جهات تنظيمية أمريكية وصينية تتفاوض لإجراء عمليات مراجعة في خطوة مهمة لتجنب شطب إدراج شركات صينية في أمريكا.
وزاد سهم نوفو نورديسك الدنمركية 5.4 % بعدما رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات وأرباح التشغيل للعام بأكمله.
وهوى سهم بي.إي سيميكوندكتور الهولندية لصناعة الرقائق الإلكترونية 6.2 % بعد أن أعلنت الشركة تراجع الطلبيات في 2022 بفعل انخفاض الطلب على الهواتف الذكية المتطورة وضعف الأداء في الأسواق الصينية.
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