الذهب يتجه إلى أول انخفاض شهري منذ يناير بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة

ارتفع الذهب اليوم إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقلقة بعض الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن من المرجح أن تسجل السبائك أول انخفاض شهري لها منذ يناير بفعل الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1905.67 دولار للأوقية (الأونصة). لكنه خسر نحو 1.6 في المائة هذا الشهر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 1908.10 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات في ديلي إف إكس، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المخيبة للآمال قد تخفف بعض الضغط عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بتشديد السياسات النقدية الذي ألمح إليه من قبل، وهو أمر مثل ضغطا على الذهب في الأسابيع الماضية.

ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار، وفقا لـ"رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 23.34 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.6 في المائة إلى 924.49 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2247.63 دولار للأوقية.

والمعادن الثلاثة في طريقها لتكبد خسائر شهرية.