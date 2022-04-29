3.8 مليار دولار خسائر فصلية لـ "أمازون" مع ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات 

كشفت شركة أمازون عملاق التسويق الإلكتروني يوم الخميس عن صافي خسائر بلغ 3.8 مليار دولار في الربع الأول، في الوقت الذي أثرت فيه التكاليف المرتفعة والمبيعات المنخفضة على صافي أرباحها.

وقال أندي جاسي، المدير التنفيذي لأمازون "تسببت الجائحة وما تلاها من الأزمة في أوكرانيا في نمو وتحديات غير عاديين".

وبلغ صافي الخسائر 3.8 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بأرباح بلغت 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام مضى، مدفوعة إلى حد كبير باستثماراتها في شركة ريفيان لتصنيع السيارات الكهربائية.

وبحسب "الألمانية"، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 7 في المائة، مدفوعا بقسم الحوسبة السحابية "خدمات أمازون ويب".

وأضاف جاسي أن الشركة كانت تواجه زيادة في التكاليف، مع استمرار الضغوط التضخمية واضطراب سلاسل الإمداد .