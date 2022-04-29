إيرادات "آبل" تتجاوز التوقعات وترتفع 9%

قالت شركة آبل اليوم الخميس إن إيراداتها نمت بنسبة 9 في المائة تقريبا على أساس سنوي في الربع المنتهي في مارس.

ارتفع سهم "أبل" أقل من 1% في التداولات مابعد الإغلاق بعدما تجاوزت النتائج التوقعات.

فيما وافق مجلس إدارت "أبل" بإعادة شراء أسهم بقيمة 90 مليار دولار.



حققت الشركة 97.3 مليار دولار إيرادات في الربع المنتهي في مارس، مقابل 93.9 مليار للفترة المماثلة من العام السابق.

وبذلك ارتفعت أرباح الشركة إلى 1.52 دولار للسهم، مقابل توقعات عند 1.43 دولار.



بلغت إيرادات أجهزت الآيفون نحو 50.57 مليار دولار أمريكي بزيادة 5.5 في المائة على أساس سنوي.

فيما بلغت إيرادات أجهزت "ماك" نحو 10.44 مليار دولار، بينما بلغت عائدات أجهزت "الأيباد" 7.14 مليار دولار.