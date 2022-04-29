14.7 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال مارس .. الأعلى في 20 شهرا

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر مارس الماضي 4.6 في المائة "3.5 مليار ريال" على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 14.7 مليار ريال "3.92 مليار دولار"، مقارنة بنحو 14.05 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2021.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن تحويلات شهر مارس تعد الأعلى في 20 شهرا، حيث بلغت في يوليو 2020 نحو 15.2 مليار ريال حينها.ومقارنة بشهر فبراير السابق، فإن التحويلات نمت 31.3 في المائة، حيث كانت حينها عند 11.19 مليار ريال.إلى ذلك، بلغت التحويلات خلال الربع الأول من 2022 نحو 38.4 مليار ريال، بزيادة سنوية 2.7 في المائة، إذ سجلت التحويلات للفترة المماثلة نحو 37.4 مليار ريال وبفارق مليار ريال.وخلال العام الماضي 2021، بلغت تحويلات الأجانب 153.9 مليار ريال "41 مليار دولار"، مقارنة بنحو 149.7 مليار ريال "39.9 مليار دولار" بنهاية 2020، وبنمو 2.8 في المائة.ويعد نمو التحويلات في العام الماضي ضعيفا، وهو الأدنى منذ 2015، مع الأخذ في الحسبان أن معدل النمو في 2020 كان قويا بـ 19.3 في المائة، وهو أكبر معدل نمو منذ 2009.إلى ذلك، نمت تحويلات السعوديين للخارج في مارس الماضي بنحو 1.4 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 6.62 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.52 مليار ريال للفترة المماثلة، وبزيادة تجاوزت 94.3 مليون ريال.أما على أساس شهري، فقفزت تحويلاتهم بنحو 21 في المائة بما يعادل نحو 1.17 مليار ريال، إذ بلغت 5.44 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.وبلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج 18.27 مليار ريال خلال الربع الأول، بنمو 22.9 في المائة على أساس سنوي، البالغة حينها 14.86 مليار ريال.* وحدة التقارير الاقتصادية