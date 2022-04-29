النفط يرتفع إلى 107.59 دولار مع نمو احتمالات الحظر الأوروبي للخام الروسي

أغلق النفط على ارتفاع اليوم مع تزايد احتمالات انضمام ألمانيا إلى دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي في حظر على النفط الروسي، مما قد يزيد الشح في الإمدادات بسوق الخام العالمية الشحيحة أصلا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار لتسجل عند التسوية 107.59 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.34 دولار بما يعادل 3.3 بالمئة إلى 105.36 دولار.

جاء ذلك على خلفية تقارير إعلامية تضمنت تصريحات أدلى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يون الثلاثاء قال فيها إن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتعايش إذا فرض الاتحاد حظرا على واردات النفط الروسية، وإن ألمانيا تأمل في إيجاد سبل لاستبدال النفط الروسي بإمدادات أخرى.

وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية، وكانت قد عارضت فرض حظر كامل عليها.