«حماية فيفا للأندية» .. تعويض النصر بـ 3 تقارير

انضم الكاميروني الدولي فينسنت أبوبكر مهاجم فريق النصر لكرة القدم، إلى برنامج "حماية فيفا للأندية" ليحصل ناديه على تعويض مالي من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، إثر إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده وحاجته للراحة من شهر ونصف الشهر إلى شهر، حسب التقرير الطبي المقدم من الشريك الطبي للنادي "عيادات فزيوتريو".وأكد النادي أمس، تعرض المهاجم الكاميروني خلال تمثيله بلاده خلال تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لتمزق في أنسجة باطن القدم الرأس الأنسي لـ"اللفافة الأخمصية"، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق الأصفر في الموسم الحالي.وتنص لائحة الاتحاد الدولي "فيفا" على أن أي إصابة تحدث لأي لاعب يشارك في مباريات رسمية أو "أيام فيفا" وتتسبب في غيابه عن تمثيل ناديه لأكثر من 28 يوما، يتحمل الاتحاد الدولي راتبه الشهري.وينتظر من إدارة النصر تقييد اسم المهاجم الكاميروني في البرنامج، حيث يحتاج إلى تقرير طبي من الجهاز الطبي لمنتخب بلاده مرفق فيه تقرير طبي من مستشفى معتمد محليا، على أن ترفع بالكامل مع تقرير المباراة للجنة الطبية في "فيفا"، حيث سيتم تسديد كامل رواتبه طيلة أيام إصابته وغيابه عن تمثيل الفريق في التدريبات الجماعية.ويتحدد مبلغ التعويض بحسب الراتب السنوي الذي يتقاضاه اللاعب، علما بأن الحد الأقصى للأجر اليومي الذي يمكن أن يسدده البرنامج 27 ألف دولار "101268 ريالا" على فترة زمنية لا تتعدى 365 يوما، وإذا كان الراتب الأساسي للاعب أكثر من ذلك، فلن يقوم الـ"فيفا" بتغطية الجزء المتبقي، ما يجعل المبلغ الإجمالي للاعب الواحد قد يصل لـ9.855 مليون دولار "36963079 ريالا" كحد أقصى.وأصبح أبوبكر ثالث لاعب من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ينضم للبرنامج بعد عبدالإله المالكي والبيروفي أندريه كاريلو خلال التصفيات المونديالية الأخيرة.